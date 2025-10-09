Este sería el móvil del homicidio de Daniel Vargas, el ‘gringo tico’

Según el OIJ, la apropiación de propiedad y pertenencias del "gringo tico" sería el móvil de su presunto asesinato.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló cuál sería el móvil del aparente asesinato de Daniel Vargas Salas, conocido como el Gringo Tico desaparecido desde el 24 de setiembre.

Según el director del OIJ, Randall Zúñiga, el objetivo habría sido apropiarse de una propiedad, así como de los bienes y el mobiliario de la víctima.

Zúñiga también informó de que detuvieron a los presuntos homicidas: se trata de dos hombres y dos mujeres. “Dos personas huyeron a Nicaragua y regresaron al país hoy”, precisó.

El pasado 5 de octubre, el OIJ halló un cuerpo en una finca en Varablanca, Heredia, mientras buscaban determinar si se trataba de Vargas.

“Se logró ubicar un sitio, donde se logró extraer el cuerpo ya en (avanzado) estado de descomposición de una persona que creemos que es él”, dijo Zúñiga.

El jefe de la Policía Judicial aseveró que, con base en los análisis científicos, que incluyen pruebas de ADN, se determinará si se trata de Vargas. “Ahorita llevamos esta investigación, que nos permitió ubicar los bienes de esta persona, que estaban dentro de la casa y otros sitios que fueron allanados”, agregó.

El pasado viernes 26 de setiembre, el OIJ ingresó a la propiedad de Vargas y confirmó que la vivienda estaba totalmente vacía y se habían llevado todas sus pertenencias.

Vargas, de 71 años, tiene su residencia en Las Lomas, en Carrizal de Alajuela. Es conocido como Gringo Tico debido a que trabajó y vivió muchos años en Estados Unidos, antes de regresar a Costa Rica hace un par de años.