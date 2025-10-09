Sucesos

Este sería el móvil del homicidio de Daniel Vargas, el ‘gringo tico’

OIJ detuvo a 4 personas supuestamente implicadas en el homicidio

Por Sebastián Sánchez
Según el OIJ, la apropiación de propiedad y pertenencias del 'Gringo Tico' serían el móvil de su presunto homicidio.
Según el OIJ, la apropiación de propiedad y pertenencias del "gringo tico" sería el móvil de su presunto asesinato. (OIJ/OIJ)







