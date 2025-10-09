Registros dentales confirman el fallecimiento de Daniel Vargas, conocido como Gringo Tico

Los resultados de las pruebas dentales confirmaron que el cuerpo en avanzado estado de descomposición, hallado el pasado 5 de octubre en una finca a solo 15 minutos de la vivienda del ofendido, sí corresponden a Daniel Vargas Salas, de 71 años.

Así lo confirmó la mañana de este jueves el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, pocos minutos después de informar de que una de las mujeres detenidas como sospechosa de participar en el homicidio aparentemente tenía un vínculo cercano con la víctima, conocida también como Gringo Tico.

La mujer, identificada con el apellido Badilla, de 25 años, figura entre los cuatro detenidos el 8 de octubre en vía pública, en Santa Bárbara de Heredia.

Asimismo, Zúñiga precisó que fueron aprehendidos un padre y su hija, identificados con el apellido García, de 53 y 29 años respectivamente. El cuarto detenido es un hombre de 34 años, de apellido Isaza, quien aparentemente es la pareja sentimental de la joven García.

En apariencia, el móvil del crimen habría sido un intento de apropiarse de la propiedad y mobiliario de la víctima.