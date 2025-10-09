Sucesos

Registros dentales confirman el fallecimiento de Daniel Vargas, conocido como Gringo Tico

Sus restos fueron hallados en una finca, a 15 minutos de su propia casa, el pasado 5 de octubre

Por Natalia Vargas

Los resultados de las pruebas dentales confirmaron que el cuerpo en avanzado estado de descomposición, hallado el pasado 5 de octubre en una finca a solo 15 minutos de la vivienda del ofendido, sí corresponden a Daniel Vargas Salas, de 71 años.








Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

