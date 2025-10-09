Sucesos

OIJ: mujer detenida por homicidio de ‘Gringo Tico’ tenía vínculo cercano con la víctima

Además de la mujer, fueron detenidos un padre y su hija, quienes también estarían vinculados con el crimen

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a 4 personas como sospechosos de asesinar a Daniel Vargas Salas, conocido como ‘Gringo Tico’, desaparecido desde el 24 de setiembre.
Daniel Vargas, conocido como Gringo Tico, fue visto por última vez en el centro de Alajuela. (OIJ/OIJ)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gringo TicoDaniel Vargas
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.