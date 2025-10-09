OIJ: mujer detenida por homicidio de ‘Gringo Tico’ tenía vínculo cercano con la víctima

Daniel Vargas, conocido como Gringo Tico, fue visto por última vez en el centro de Alajuela.

Una de las mujeres detenidas como sospechosa de participar en el homicidio de Daniel Vargas Salas, conocido como Gringo Tico, aparentemente tenía un vínculo cercano con el hombre. Así lo detalló el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, la mañana de este jueves.

La mujer, identificada como de apellido Badilla, de 25 años, figura entre los cuatro detenidos el 8 de octubre en vía pública, en Santa Bárbara de Heredia.

Asimismo, Zúñiga precisó que fueron aprehendidos un padre y una hija, identificados como de apellido García, de 53 y 29 años, respectivamente. El cuarto detenido es un hombre de 34 años, de apellido Isaza, quien aparentemente es la pareja sentimental de la joven García.

La noche del miércoles, tras las diligencias policiales, el jerarca de la Policía Judicial explicó que dos de los sospechosos habían huido a Nicaragua y regresaron al país ese mismo día.

En apariencia, el móvil del crimen habría sido un intento de apropiarse de la propiedad y mobiliario de la víctima.

Las pertenencias de Vargas Salas fueron sustraídas de su vivienda. (OIJ/OIJ)

El jueves 2 de octubre, agentes del OIJ allanaron dos casas en Heredia y recuperaron todo el menaje que habría sido sustraído de la vivienda de Vargas. Entre los artículos recuperados se encontraban platos, ollas, cubertería, termos, una lavadora, una refrigeradora, una cama con colchón, un asador, una cómoda, mesas de noche, y otros.

Vargas, de 71 años, residía en Las Lomas, en Carrizal de Alajuela, y fue visto por última vez el 12 de setiembre en el centro de Alajuela. El hombre fue reportado como desaparecido ante el OIJ desde el 24 de setiembre. Ese mismo día, los agentes judiciales encontraron su automóvil en Heredia.

El pasado 5 de octubre se ubicó un cuerpo en una finca a tan solo 15 minutos de la vivienda de Vargas, en Carrizal. El cadáver estaba en un avanzado estado de descomposición y se le realizan pruebas de ADN para determinar si se trata de él; sin embargo, Zúñiga indicó que la probabilidad de que sea Vargas es alta.

“Lo más rápido para poder hacer un identificación certera son esos registros dentales los cuales si llegan a a Costa Rica prontamente, nos permitirían hacer un match más exacto y esto facilitaría las investigaciones para obtener mayor celeridad”, afirmó el jerarca.