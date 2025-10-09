Sucesos

OIJ detiene a los presuntos asesinos de Daniel Vargas Salas, conocido como ‘Gringo Tico’

Se trata de dos mujeres y dos hombres

Por Sebastián Sánchez
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a 4 personas como sospechosos de asesinar a Daniel Vargas Salas, conocido como ‘Gringo Tico’, desaparecido desde el 24 de setiembre.
Daniel Francisco Vargas Salas, conocido como “Gringo tico”, tenía 71 años. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)







Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

