OIJ detiene a los presuntos asesinos de Daniel Vargas Salas, conocido como ‘Gringo Tico’

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a cuatro personas como sospechosos de asesinar a Daniel Vargas Salas, conocido como ‘Gringo Tico’, desaparecido desde el 24 de setiembre.

La información fue dada a conocer por el director del OIJ, Randall Zúñiga. Los detenidos son dos hombres y dos mujeres.

“Dos personas huyeron a Nicaragua y regresaron al país hoy. El móvil en apariencia fue por intentar dejarse la propiedad y demás enseres y mobiliario de la víctima”, dijo Zúñiga en una publicación en sus redes sociales.

Vargas, de 71 años, tiene su residencia en Las Lomas, en Carrizal de Alajuela. Fue visto por última vez el 12 de setiembre, en Alajuela centro, y reportado como desaparecido ante el OIJ desde el 24 de setiembre. Ese mismo día, los agentes judiciales encontraron su automóvil abandonado en un comercio de Heredia.

El pasado 5 de octubre, el OIJ halló un cuerpo en una finca en Varablanca, Heredia, mientras buscan determinar si se trata de Vargas.