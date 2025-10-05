Crímenes

Desaparición de Daniel Vargas, conocido como ‘Gringo Tico’: OIJ encuentra un cuerpo y prueba de ADN determinará si es él

El OIJ confirmó el hallazgo de un cuerpo que podría ser Daniel Vargas Salas, desaparecido desde setiembre

EscucharEscuchar
Por Julián Navarrete Silva
Una mujer de 29 años está en manos de las autoridades al ser vinculada con la desaparición de Daniel Francisco Vargas Salas, conocido como “Gringo tico”, de 71 años. Foto: OIJ
Daniel Vargas Salas: OIJ halla cuerpo en Heredia; autopsia determinará la identidad. (OIJ/OIJ)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cuerpo de Gringo TicoDesaparición Daniel VargasOIJ confirmó hallazgo del cuerpo
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.