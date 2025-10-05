Desaparición de Daniel Vargas, conocido como ‘Gringo Tico’: OIJ encuentra un cuerpo y prueba de ADN determinará si es él

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, confirmó que el cuerpo encontrado en un finca ubicada en en Varablanca, Heredia, podría corresponder al de Daniel Francisco Vargas Salas, conocido como “Gringo Tico”.

Vargas, de 71 años, tiene su redencia en Las Lomas, en Carrizal de Alajuela. Fue visto por última vez el 12 de setiembre, en Alajuela centro, y reportado como desaparecido ante el OIJ desde el 24 de setiembre. Ese mismo día, los agentes judiciales encontraron su automovil abandonado en un comercio de Heredia.

“Ayer se logró ubicar un sitio, donde se logró extraer el cuerpo ya en bastante estado de descomposición de una persona, que, cremos, pensamos que es él”, dijo Zúñiga.

El jefe de la Policía Judicial aseveró que el análisis del cuerpo, con base a los análisis científicos que incluyen pruebas de ADN, determinará si se trata de Vargas Salas. “Ahorita llevamos esta investigación que nos permitió ubicar los bienes de esta persona, que estaban dentro de la casa y otros sitios que fueron allanados”, agregó.

El pasado viernes 26 de setiembre, el OIJ ingresó a la propiedad de Vargas y confirmó que la vivienda estaba totalmente vacía y se habían llevado todas sus pertenencias.

El director del cuerpo policial explicó que desde hace semanas se encuentran buscando a Vargas en diferentes lugares. El jueves 2 de setiembre, el OIJ ubicó, a 15 minutos de distancia de su casa, un lugar donde creían que estaba Vargas, pero no lo hallaron.

Una mujer de 29 años está en manos de las autoridades al ser vinculada con la desaparición de Daniel Francisco Vargas Salas, conocido como “Gringo tico”, de 71 años. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Ese día, el OIJ realizó dos allanamientos en San Pablo de Barva de Heredia, donde detuvieron a una mujer de apellido García, de 29 años de edad, por estar supuestamente involucrada en la desaparición.

La joven es sospechosa del delito de receptación, un delito que se consuma por obtener o beneficiarse de bienes o efectos de un delito previo, sin haber participado en este, por ejemplo cuando roban en casas y los bienes se los entregan a otra personas para que los vendan

En el lugar, se decomisaron supuestas pertenecias del desaparecido: ollas, la cama, un centro de lavado, copas y una refrigeradora, entre otras.

Vargas es conocido como "Gringo Tico" debido a que trabajó y vivió muchos años en Estados Unidos antes de regresar a Costa Rica, hace un par de años.