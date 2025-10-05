El País

Homenaje a Kevin Kirby: surfistas rendirán tributo a joven asesinado

Grupo de surfistas se reunirá en Esterillos Oeste para realizar un homenaje a Kevin Kirby este domingo

EscucharEscuchar
Por Julián Navarrete Silva
Kevin Kirby
Kevin Kirby, el joven de 27 años, hallado sin vida en Hatillo 8 el miércoles pasado. Foto: (Instagram/Redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Kevin KerbyPlaya Esterillos OesteJoven hallado sin vida en Hatillo 8
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.