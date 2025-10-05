Homenaje a Kevin Kirby: surfistas rendirán tributo a joven asesinado

Kevin Kirby, el joven de 27 años, hallado sin vida en Hatillo 8 el miércoles pasado. Foto:

Un grupo de surfistas hizo una convocatoria pública para realizar una remada (paddle out), este domingo 5 de octubre, en homenaje a Kevin Kirby, el joven de 27 años, hallado sin vida en Hatillo 8 el miércoles pasado.

La ceremonia se llevará a cabo en la playa Esterillos oeste, a las 8 a. m., y los organizadores solicitan llevar flores.

“Todos bienvenidos a honrar la vida de nuestro querido hermano en una despedida típica de la cultura del surf", se consignó en la invitación.

En la página de Facebook Surfing República escribieron: “Personalmente no conocíamos a Kevin pero estamos seguros que ahora está en un mejor lugar”.

Convocatoria hecha en redes sociales para homenajear a Kevin Kirby. Foto: (Tomado de redes sociales/La Nación)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó el pasado 1.° de octubre que el cuerpo de Kirby presentaba signos de violencia, golpes en las costillas y heridas por arma blanca.

Sus amigos lo recuerdan como una persona muy aventurera; le gustaba pescar, probar cosas nuevas, pasear en lancha, surfear y compartir tiempo con su perrita, Ema.

En sus redes sociales documentaba sus paseos por el mar y en YouTube compartía largos videos de sus aventuras con sus seres queridos.

Agentes de la Policía Judicial trabajan para esclarecer las circunstancias del crimen, así como la identidad de los sospechosos de perpetrar el homicidio.