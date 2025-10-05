Sucesos

Finquero grabó su propio homicidio: disputa por un mecate terminó en tragedia

Video es clave en acusación que presentó la Fiscalía de Osa, Puntarenas

Por Christian Montero
Reymer Novo Espinoza era un apasionado por la actividad ganadera, se ganaba la vida como productor de queso, huevos y otros productos. Fue asesinado en enero 2023 tras una disputa con otro finquero de Palmar Norte de Osa.
Reymer Novo Espinoza era un apasionado por la actividad ganadera, se ganaba la vida como productor de queso, huevos y otros productos. Fue asesinado en enero 2023 tras una disputa con otro finquero de Palmar Norte de Osa. (Foto: c/Foto: cortesía)







