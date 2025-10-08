Hombre asesinado a tiros en Alajuelita esta madrugada

El homicidio este 8 de octubre ocurrió en el precario Juan Pablo II en Alajuelita. Escena quedó bajo custodia de la Fuerza Pública (imagen con fines ilustrativos). Fotografía:

Un hombre de 29 años, de apellido Gutiérrez, fue asesinado con arma de fuego durante la madrugada de este miércoles en el precario Juan Pablo II, ubicado en San José de Alajuelita.

El reporte del suceso se dio aproximadamente a las 12:20 a.m., cuando las autoridades fueron alertadas sobre el homicidio. Según las versiones preliminares, la víctima se encontraba en la vía pública cuando fue interceptada.

Testigos habrían indicado que el ahora fallecido fue presuntamente atacado por dos hombres que caminaban por el lugar, quienes le dispararon en múltiples ocasiones.

Agentes judiciales se presentaron en la escena del crimen para realizar el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencia.

Se confirmó que en el sitio se recuperaron elementos de relevancia para la investigación, aunque no se detalló la naturaleza de los mismos.

Tras las diligencias en el lugar, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se le practicará la respectiva autopsia para confirmar la causa y forma de muerte.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado que no hay personas detenidas relacionadas con este crimen.

El caso se mantiene bajo investigación para esclarecer el móvil del homicidio e identificar y capturar a los responsables.