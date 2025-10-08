Sucesos

Hombre asesinado a tiros en Alajuelita esta madrugada

Víctima de 29 años fue interceptado por dos peatones, quienes lo acribillaron en vía pública

Por Juan Fernando Lara Salas
Adolescente baleado en La Aurora de Alajuelita
El homicidio este 8 de octubre ocurrió en el precario Juan Pablo II en Alajuelita. Escena quedó bajo custodia de la Fuerza Pública (imagen con fines ilustrativos). Fotografía: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

