Homicidio en Limón: hombre hallado con dos disparos en la cabeza en Aguas Zarcas de Matama

Un violento homicidio alteró la madrugada de este miércoles a los vecinos del distrito de Matama, en Limón.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que a las 5:05 a. m. se reportó el hallazgo de un hombre sin vida en la comunidad de Aguas Zarcas. La alerta inicial se recibió a las 4:19 a.m.

Según el informe preliminar de los socorristas, la víctima, un hombre de aproximadamente 35 años, presentaba dos heridas de arma de fuego en la parte posterior de la cabeza.

La Fuerza Pública acordonó la escena y la mantiene bajo custodia en espera de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón, quienes se encargarán de realizar el levantamiento del cuerpo, recabar indicios e iniciar la investigación correspondiente.

