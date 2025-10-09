Riña entre mujeres deja una fallecida por arma blanca a pocos metros de la escuela de su hijo en Guácimo

Una mujer fue asesinada durante una riña, a pocos metros de la escuela de sus hijos, en Guácimo.

Una riña entre varias mujeres, a escasos metros de una escuela, dejó a una de ellas fallecida en el lugar, con una herida en el tórax causada por un arma blanca.

Los hechos ocurrieron en la Guaira, en Guácimo, alrededor de las 11:39 a. m. de este jueves. El reporte preliminar indica que la víctima sería María Danila Cruz Saborío, de 53 años y madre de cinco hijos, uno de ellos, en edad escolar.

Oficiales de Fuerza Pública detuvieron a una mujer de apellido Chavarría Zúñiga, de 33 años, quien sería la principal sospechosa de cometer el homicidio. La mujer fue puesta a las órdenes de las autoridades judiciales, según informó el Ministerio de Seguridad Pública.

Una fuente policial confirmó a La Nación que, día atrás, Cruz y Chavarría habrían tenido una discusión por una situación de bullying entre sus hijos.

En apariencia, la ahora fallecida había dejado a su hijo en la escuela, poco antes de ser asesinada.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmó a La Nación a la 1:27 p. m. que la oficina local de la institución, en Pococí, se encontraba en el sitio atendiendo el incidente “con el fin de garantizar la integridad de 6 niñas y niños de ambas familias (5 y 1)" y se les brindó contención y primeros auxilios psicológicos a todos.

En el sitio, los funcionarios del PANI valoraron recursos familiares y coordinaron con Fuerza Pública, Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y Poder Judicial.

Con este caso, el país acumula 678 homicidios, ocho más con respecto al mismo periodo del año anterior. De ese total, 58 son mujeres, dos más en comparación con el 2024.

