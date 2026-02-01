Joven de 22 años asesinado a balazos en Moravia

La víctima, de apellido Vargas, estaba en la vía pública cuando fue atacada.

Un joven de 22 años fue asesinado, la madrugada de este domingo, en San Jerónimo de Moravia, San José.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el ataque ocurrió a la 1:17 a. m., cuando vecinos alertaron a la Fuerza Pública tras escuchar múltiples detonaciones en la zona.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a un joven tendido en la vía pública con una herida de bala en el rostro y sin signos vitales. La víctima, identificada con el apellido Vargas, fue trasladada a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente.

Este hecho no fue el único ataque armado registrado durante la jornada. La noche anterior, alrededor de las 8:30 p. m. del sábado, otro joven, de 21 años, resultó gravemente herido tras recibir varios impactos de bala en Paso Ancho de San Sebastián, también en San José.

Según el OIJ, la víctima —de apellido Estrada— se encontraba en la vía pública cuando fue abordada por varios sujetos que, sin mediar palabra, abrieron fuego repetidas veces, alcanzándolo en el rostro.

Estrada fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde permanece hospitalizado. En el lugar del ataque, las autoridades recolectaron al menos 15 casquillos de bala.

Con estos hechos, el país contabiliza 52 homicidios en lo que va del 2026. La mayoría de las víctimas son jóvenes de entre 18 y 29 años, según datos del OIJ.