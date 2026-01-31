Mujer de 31 años resulta herida por disparos mientras viajaba en vehículo en Guadalupe

Una mujer fue herida por arma de fuego mientras viajaba en un vehículo en Guadalupe. El OIJ investiga el ataque y busca a los responsables.

Una mujer de 31 años, de apellido Chavarría, resultó herida por proyectil de arma de fuego la mañana de este sábado durante un ataque ocurrido en el cantón de Guadalupe, en San José. El caso quedó bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Los hechos se registraron pasadas las 7 a. m., en un trayecto vial ubicado entre el centro comercial El Pueblo y la rotonda de Guadalupe. En ese momento, la mujer viajaba como acompañante en un vehículo tipo 4x4.

Según la información preliminar del OIJ, el automóvil fue presuntamente interceptado por otro vehículo, desde el cual se realizaron varios disparos. Como resultado del ataque, la mujer sufrió una herida por arma de fuego, mientras que el conductor resultó ileso.

Tras el incidente, la víctima fue trasladada en un vehículo particular al Hospital Calderón Guardia, donde recibió atención médica. Hasta el momento, las autoridades no brindaron detalles sobre la condición de salud actual de la mujer.

El caso permanece en investigación, a cargo de agentes judiciales de San José, quienes trabajan en la recolección de indicios y en el análisis de la escena para esclarecer lo ocurrido. El objetivo es determinar el móvil del ataque e identificar a la persona o personas responsables.