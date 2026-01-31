Sucesos

Mujer de 31 años resulta herida por disparos mientras viajaba en vehículo en Guadalupe

Un hecho armado ocurrido en la mañana en una transitada vía de Guadalupe mantiene bajo investigación al OIJ, mientras una mujer permanece bajo atención médica en San José

Por Silvia Ureña Corrales
Una mujer fue herida por arma de fuego mientras viajaba en un vehículo en Guadalupe. El OIJ investiga el ataque y busca a los responsables.
Una mujer fue herida por arma de fuego mientras viajaba en un vehículo en Guadalupe. El OIJ investiga el ataque y busca a los responsables.







notas iaSUCOIJGudalupe
