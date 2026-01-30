Dos hombres mueren baleados dentro de un vehículo en San Sebastián

Agentes del OIJ y de la Fuerza Pública atendieron el lunes la escena del tiroteo en Cañada Sur, San Sebastián. Este jueves, otros dos hombres fueron acribillados en ese mismo distrito.

Dos hombres fallecieron la noche de este jueves tras ser atacados a balazos mientras viajaban en un vehículo liviano en San Sebastián, San José donde el lunes pasado, otros dos hombres habían perdido la vida también por arma de fuego.

La Cruz Roja Costarricense informó que el incidente fue reportado a las 9:29 p. m. y que dentro del automotor viajaban dos ocupantes, ambos con múltiples impactos por arma de fuego.

A la llegada de los cuerpos de emergencia, los pacientes fueron declarados sin signos vitales en el sitio.

Para la atención de la emergencia, la benemérita despachó dos unidades de soporte avanzado.

Este nuevo hecho de violencia ocurre pocos días después de otra balacera registrada en el mismo distrito.

En ese caso, ocurrido la madrugada del pasado 26 de enero en Cañada Sur, en San Sebastián, el saldo fue de dos hombres fallecidos y una mujer herida de gravedad, quien fue trasladada en condición crítica a un centro hospitalario.

De acuerdo con datos preliminares del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), aquel ataque se reportó a la 1:06 a. m. y entre las víctimas mortales figuraron un hombre de apellido Monge, de 46 años, y otro de apellido Sánchez, de 60 años.

Además, una mujer de apellido Rodríguez, de 35 años, fue trasladada a un centro médico en condición delicada.

Por el momento, no han trascendido las circunstancias exactas en las que se produjo el tiroteo del lunes; sin embargo, reportes iniciales apuntan a que varios hombres en dos motocicletas habrían llegado al sitio y acribillado a las víctimas.

Las autoridades judiciales mantienen las investigaciones para esclarecer ambos casos y determinar si existe alguna relación entre los hechos violentos ocurridos en San Sebastián durante los últimos días.