Dos hombres mueren baleados dentro de un vehículo en San Sebastián

Cruz Roja informó que ocupantes presentaban múltiples impactos de bala en distrito donde, el lunes, otros dos hombres habían sido acribillados

Por Juan Fernando Lara Salas
Agentes del OIJ y de la Fuerza Pública atendieron la escena del tiroteo en Cañada Sur, San Sebastián, donde se reportaron tres fallecidos y dos heridos graves la madrugada de este lunes.
Agentes del OIJ y de la Fuerza Pública atendieron el lunes la escena del tiroteo en Cañada Sur, San Sebastián. Este jueves, otros dos hombres fueron acribillados en ese mismo distrito. (Keyna Calderón/Cortesía)







