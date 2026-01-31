Sucesos

Homicidio en Jicaral: hombre de 36 años muere víctima de arma de fuego

Hechos se dieron la noche de este viernes en la vía pública

Por Irene Rodríguez
Costa Rica acumula al menos 809 homicidios en el 2024. Foto: Archivo/Rafael Murillo.
El homicidio ocurrió mientras el hombre se encontraba estacionado en su motocicleta sobre vía pública. Imagen con fines ilustrativos







HomicidiosJicaral
