Homicidio en Jicaral: hombre de 36 años muere víctima de arma de fuego

Un hombre de 36 años de apellido Morales falleció la noche de este viernes en Barrio La Cruz de Jicaral, en Lepanto, Puntarenas.
El evento ocurrió entre las 7 y las 7:15 p. m., cuando Morales estaba estacionado en vía pública en su motocicleta. Dos hombres, a bordo de otra motocicleta, pasaron y dispararon en múltiples ocasiones. El hombre falleció en el sitio.
Cuando los agentes judiciales de Nicoya llegaron a la escena, la víctima presentaba varias heridas por proyectil de arma de fuego. Ellos levantaron el cuerpo y lo remitieron a la morgue para su autopsia.
El caso está en investigación para determinar el móvil del homicidio y dar con los sospechosos.