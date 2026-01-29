Jorge Torres, director de la DIS, acumula dos denuncias penales en su contra

El Ministerio Público confirmó que tramita dos denuncias penales en contra del funcionario Jorge Torres, director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), por diversos delitos, entre ellos divulgación de secretos y hostigamiento agravado.

La Fiscalía General informó que recibió una denuncia contra Torres el pasado 19 de enero y esta se envió para trámite a la Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de San José. En este caso, al funcionario se le señaló por el presunto delito de divulgación de secretos y, a partir de este señalamiento se abrió la causa 26-000076-0619-PE.

Esta causa, informó la Fiscalía, se acumuló al expediente 26-000056-0619-PE, en el que se tramita otra denuncia. En esta se indagan los presuntos delitos de peculado, hostigamiento agravado, coacción, intimidación pública, captación indebida de manifestaciones verbales y divulgación de secretos y denuncia calumniosa.

Esta última fue interpuesta por el exdiputado Célimo Guido.

Los casos llegaron al Ministerio Público después de que, el pasado 13 de enero, Torres se presentó a la Fiscalía General para formular una denuncia contra la activista y crítica del gobierno Stella Chinchilla Mora, a quien le atribuyó un posible delito de tentativa de homicidio contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.

Cuando Torres estaba en las afueras del edificio, lo esperaban medios de comunicación afines al gobierno, cuyas preguntas evidenciaron que la denuncia, en apariencia, se filtró antes de que el jerarca precisara los hechos en el Ministerio Público.

La prueba de la DIS fueron supuestas conversaciones de WhatsApp en las que, en apariencia, la denunciada habría ordenado y pagado a un sicario para atentar contra la vida del mandatario. Sin embargo, el mismo Torres reconoció que la DIS no había profundizado en la información.

Al día siguiente, el director de Inteligencia amplió la denuncia y aseguró que esta vez, se trataba de un aparente plan para ejecutar un golpe de estado contra el presidente de la República.

Torres afirmó, en declaraciones al programa radiofónico Nuestra Voz, de Amelia Rueda, que un grupo de personas presuntamente planean un intento de sustituir a Chaves de su cargo (golpe de Estado) y designar a otra persona como presidente. En esta denuncia figuraba Guido entre los implicados.

El exdiputado explicó que el jerarca tomó un fragmento de una reunión para la defensa de agricultores, efectuada el martes 13 de enero en Escazú. Las declaraciones, insistió, fueron sacadas de contexto.