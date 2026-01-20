Célimo Guido denuncia a Jorge Torres, director de la DIS, por denuncia calumniosa

Jorge Torres, director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), afronta cuestionamientos por una denuncia que presentó contra Célimo Guido.

El exdiputado Célimo Guido denunciará este martes al director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Jorge Torres, por el presunto delito de denuncia calumniosa.

Guido decidió llevar a Torres a Tribunales después de que el director de la DIS denunció, como un presunto intento de golpe de Estado, un pequeño audio de una reunión de agricultores.

“Este es el delito perfecto de denuncia calumniosa. Se utiliza tiempo y recursos del Estado para generar una falsa expectativa en la opinión pública”, señaló el abogado defensor de Célimo Guido, Gonzalo Carrillo.

El dirigente rechaza de forma categórica la interpretación de la DIS y sostiene que las expresiones fueron sacadas de contexto, pues se trató de un comentario pronunciado por una persona en un ambiente distendido y en tono de broma, sin que existiera intención alguna de promover acciones violentas, ilegales o inconstitucionales.

El abogado fue más allá y calificó la actuación del jerarca de la DIS como gravemente irregular.

“Es la estupidez más grande que me puedo imaginar de un funcionario público, que es la cabeza de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional”, afirmó el abogado, quien prevé presentar el caso la tarde de este martes 20 de enero.

Carrillo sostuvo que la denuncia presentada por Torres configura varios delitos de acción pública.

Según el abogado, la actuación del director de la DIS no se limitó a una posible difamación.

“Estamos hablando de coacción, intimidación pública, divulgación de secretos y una persecución agravada por discriminación de ideología política”, aseguró.

Agregó que no se trata de delitos contra el honor, sino de faltas graves cometidas, presuntamente, por un alto funcionario público.

“Va más allá de un tema de calumnias o injurias. Son delitos graves de acción pública cometidos por quien dirige la inteligencia y la seguridad nacional ”, concluyó.

Origen del caso

La denuncia se origina a partir de una grabación de casi dos horas que documenta un encuentro el martes 13 de enero en Escazú, convocado por un grupo de productores agropecuarios vinculados al movimiento Rescate Nacional.

En esa reunión se discutió la incidencia del sector agro en las elecciones del 1.° de febrero y en una eventual segunda ronda en abril.

Según el contenido del video, hacia el cierre del encuentro —en un segmento que dura un minuto y 42 segundos— uno de los asistentes propuso que Guido asumiera como vocero del grupo.

La moción fue sometida a votación y aprobada por unanimidad.

Acto seguido, el mismo agricultor, en tono de broma, añadió: “Segundo, lo nombramos en una emergencia, presidente interino”, lo que generó risas y comentarios entre los presentes.

En la grabación también se escucha a otro participante afirmar que Guido “tiene que ser un dictador por 18 días”, expresión que provoca nuevas reacciones jocosas, además de un comentario que lo llama “comandante Célimo Guido”.

Posteriormente, Guido retoma la coordinación de la reunión y solicita banderas de Costa Rica para grabar un video con un pronunciamiento en defensa del sector agropecuario.

No obstante, la DIS interpretó esos pasajes como indicios de un presunto plan para sustituir al presidente constitucional y designar a otra persona en el cargo por un periodo de 18 días.

Con base en esa lectura, Torres presentó una denuncia ante el Ministerio Público, señalando la existencia de una supuesta amenaza contra el mandatario.