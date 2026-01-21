Sucesos

Fiscalía confirma recepción de denuncia por seis presuntos delitos contra Jorge Torres, director de la DIS

La denuncia fue interpuesta por el exdiputado Célimo Guido

Por Natalia Vargas
Compadece el Sr Jorge Torres director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad ( DIS ).
El exdiputado Célimo Guido denunció por seis presuntos delitos a Jorge Torres, director de la DIS. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







