Fiscalía confirma recepción de denuncia por seis presuntos delitos contra Jorge Torres, director de la DIS

La Fiscalía Adjunta de San José confirmó que recibió la denuncia interpuesta el martes por el exdiputado Célimo Guido contra el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Jorge Torres.

Guido decidió acudir a instancias judiciales después de que el funcionario denunció un supuesto intento de golpe de Estado y sustentó la denuncia en un pequeño extracto de una reunión de agricultores que tardó casi dos horas y de la cual Guido formó parte.

El Ministerio Público infirmó que al caso se le asignó el expediente 26-000056-0619-PE y se investigan los presuntos delitos de peculado, hostigamiento agravado, coacción, intimidación pública, captación indebida de manifestaciones verbales y divulgación de secretos y denuncia calumniosa.

El martes antes de interponer la denuncia, Guido, además de rechazar la interpretación de la DIS sobre la reunión, calificó la actuación del jerarca como irregular y “la estupidez más grande que me puedo imaginar de un funcionario público”.

Según el contenido del video que originó la denuncia en contra del exdiputado, hacia el cierre del encuentro, uno de los asistentes propuso que Guido asumiera como vocero del grupo y posteriormente, en tono de broma, añadió: “Segundo, lo nombramos en una emergencia, presidente interino”, lo que generó risas y comentarios entre los integrante del encuentro.

En la grabación también se escucha a otro participante afirmar que Guido “tiene que ser un dictador por 18 días”, expresión que también provoca risas.

Posteriormente, Guido retoma la reunión y continúa coordinando un pronunciamiento en defensa del sector agropecuario. La DIS tomó esos segundos del video e interpretó un presunto plan para sustituir al presidente y designar a otra persona en el cargo.