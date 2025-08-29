Sucesos

Jordie Picado Grijalba, alias Noni, recibió millonario subsidio del Estado para comprar combustible

En los últimos 10 años, 159 embarcaciones cuestionadas por narco, robo de combustible y pesca ilegal también se beneficiaron de la exoneración estatal

Por Natalia Vargas

Jordie Picado Grijalba, alias Noni, el quinto extraditable requerido por Estados Unidos por tráfico internacional de drogas, recibió subsidios estatales por ¢10,5 millones para la compra de combustible destinado a una embarcación con licencia de pesca comercial.








Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

