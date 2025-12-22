Incendio destruye un salón de eventos en Mata de Plátano

El incendio consumió el salón de eventos de una finca en Goicoechea.

Poco antes de las 5 a. m., las llamas comenzaron a consumir un salón de eventos de aproximadamente 800 metros cuadrados, ubicado en Quinta La Yoyita, una finca destinada a actividades sociales en Mata de Plátano, Goicoechea.

Incendio en Quinta La Yoyita

Al sitio acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Tibás, Coronado y Metropolitana Norte. En los videos difundidos por Bomberos, se aprecia que la estructura, rodeada de vegetación y construida principalmente en madera, quedó completamente destruida.

Según explicó Rodrigo Leandro, subjefe de la estación de Bomberos de Coronado, la estructura estaba envuelta en fuego cuando llegaron las unidades.

El acceso al suministro de agua en la zona, añadió, es complicado y no se reportan personas heridas ni en riesgo.

A las 6:30 a. m., los bomberos continuaban trabajando en la eliminación de focos activos.

A menos de dos semanas de que finalice el año, Bomberos reporta la atención de 941 incendios estructurales. En todo el 2024, la institución atendió 986 incidentes de este tipo.

Incendios recientes en Goicoechea

Hace menos de dos meses, el 29 de octubre, un hombre de aproximadamente 60 años murió durante un incendio que consumió cuatro viviendas en Santa Eduviges, también en Goicoechea. El Cuerpo de Bomberos confirmó su fallecimiento pocos minutos después de las 10 a. m., luego de localizar el cuerpo entre los escombros.

Dos días más tarde, Bomberos atendieron otro incendio que afectó dos viviendas en Goicoechea. En esa ocasión, las llamas consumieron por completo una estructura de aproximadamente 50 metros cuadrados y una segunda vivienda presentó daños en cerca del 25% de su estructura.