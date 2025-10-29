Sucesos

Hombre murió en incendio que destruyó cuatro viviendas en Guadalupe

Un hombre de unos 60 años murió este miércoles en un incendio que destruyó cuatro viviendas en Guadalupe, durante la madrugada

Por Juan Fernando Lara Salas
Incendio en barrio Cristal en Santa Eduviges, Goicoechea cobra la vida de un hombre, este miércoles 29 de octubre del 2025. Foto: Alonso Tenorio
Bomberos confirmaron el hallazgo del cuerpo de un hombre tras el incendio que consumió cuatro viviendas en Santa Eduviges, Guadalupe. Fotografía: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)







