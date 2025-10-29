Hombre murió en incendio que destruyó cuatro viviendas en Guadalupe

Bomberos confirmaron el hallazgo del cuerpo de un hombre tras el incendio que consumió cuatro viviendas en Santa Eduviges, Guadalupe. Fotografía: Alonso Tenorio

Un hombre de aproximadamente 60 años murió la madrugada de este miércoles durante un incendio que consumió cuatro viviendas en Santa Eduviges, en Guadalupe de Goicoechea.

El Cuerpo de Bomberos confirmó el fallecimiento pocos minutos después de las 10 a. m., luego de localizarse el cuerpo entre los escombros que dejaron las llamas.

Inicialmente, se había descartado presencia de personas entre las casas, pero luego se localizaron los restos de la persona por parte de los apagaincendios.

La emergencia se reportó a las 4:27 a. m. en una propiedad localizada 100 metros al sur, 150 al este y 100 al sur de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) de Guadalupe.

El fuego afectó una superficie de aproximadamente 400 metros cuadrados.

Incendio en Guadalupe

Durante la atención del siniestro, personal de la Cruz Roja asistió a dos personas que presentaban crisis nerviosas.

La escena quedó bajo custodia del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que realizará el levantamiento del cuerpo e investigará las causas del incendio.