Incendio consume varias viviendas en San Felipe de Alajuelita

El Cuerpo de Bomberos atendió este viernes un incendio en varias viviendas en San Felipe, en el cantón de Alajuelita, San José. La alerta ingresó a las 8:52 a. m. y los daños se estiman en aproximadamente 300 metros cuadrados.

A la escena acudieron cuatro unidades extintoras y tres unidades de rescate avanzado.

Incendio en Alajuelita, 16 de enero, 2026

Luis Chaves, jefe de batallón, explicó que el bloque de estructuras donde se ubican las casas afectadas mide 8.000 metros cuadrados. La rápida respuesta de los Bomberos evitó que el fuego se expandiera hacia el resto de las viviendas.

Chaves hizo un llamado para instalar detectores de humo, tener a mano extintores, colocar las llaves de la casa en un sitio de fácil alcance y contar con un plan de emergencia.

“Si no tenemos eso, el fuego nos puede ganar la carrera. Todos somos responsables de nuestra propia seguridad”, afirmó.

Aunque no se reportaron personas heridas en el siniestro de esta mañana, el jefe de batallón reiteró la preocupación por la cifra de fallecidos por incendios durante el 2025, que cerró como el año más mortífero desde el 2018, cuando se registraron 31 fallecimientos en incidentes de este tipo.

El año anterior, 27 personas perdieron la vida en incendios.

Este jueves, otro incendio de grandes proporciones en el precario Laura Chinchilla, en barrio San José, Alajuela, afectó aproximadamente 900 m².

Nueve viviendas resultaron con pérdida total.