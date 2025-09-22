Homicidio de Alejo Leiva: Hombre es condenado a 16 años de cárcel casi una década después

Nueve años y seis meses después del asesinato del joven Alejo Leiva Lachner, a manos de una turba, un hombre fue condenado a 16 años de prisión en el Tribunal Penal de Santa Cruz.

El Poder Judicial confirmó que este 22 de agosto, el imputado de apellidos García Canales fue declarado culpable por el crimen ocurrido el 26 de marzo del 2016 en Playas del Coco, en Carrillo de Guanacaste.

Otros tres hombres quedaron absueltos, de apellidos García (hermano del condenado), Rivas y Ortiz, mientras que un quinto imputado se apartó del expediente por una incapacidad, y se le realizará un juicio por aparte, según indicó una fuente cercana al caso.

Este juicio concluye tras una larga espera que incluyó un debate programado inicialmente para diciembre del 2023. Sin embargo, este no se realizó por la incapacidad de un sospechoso.

Los hechos ocurrieron luego de que Leiva, de 21 años, junto a otras personas recibieran un servicio de taxi informal por parte de uno de los encartados apellidado García, quien los llevó al centro de Playas del Coco.

Al parecer, cuando Leiva y sus amigos se bajaban del automóvil, se encontraron con otro amigo de apellido Moya, quien fue golpeado por el taxi. Esto originó una riña entre Moya y García en la que intervinieron más personas, pero en el momento no pasó a mayores.

Horas después, García habría reclutado a personas, en apariencia los otros tres imputados y otros no identificados, para buscar a Moya y sus amigos, y agredirlos. En aquel momento, trascendió que la turba llegó a ser de 20 hombres.

Cuando los encontraron, los cuatro sujetos habrían atacado a Moya a golpes, y luego se dirigieron contra Leiva con patadas, golpes con las manos y puñales.

Leiva, quien era vecino de Escazú y estudiante de Ingeniería, fue apuñalado en el tórax, lo que le dejó una herida mortal. Fue trasladado al Hospital Enrique Baltodano, donde falleció.

El 1.° de abril del 2016, en barrio La Aurora y Los Canales de Playas del Coco, los policías aprehendieron a los dos hermanos García. Luego de un amplio operativo policial, ese día se decomisaron 25 teléfonos celulares y una tableta.

