Sucesos

Homicidio de Alejo Leiva: Hombre es condenado a 16 años de cárcel casi una década después

Crimen ocurrió en marzo del 2016 en playas del Coco, donde Alejo Leiva fue atacado por una turba

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
alejo leiva
Alejo Leiva fue asesinado a los 21 años. Foto brindada por la familia.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Alejo LeivaPlayas del CocoHomicidio
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.