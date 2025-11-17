Hombre que cometió delitos sexuales contra dos hijastras es condenado a 20 años de cárcel

Un hombre que cometió dos delitos sexuales contra sus dos hijastras, fue condenado a 20 años de prisión, informó este lunes el Ministerio Público.

El encartado, de apellidos Molina Arguedas, fue declarado culpable el jueves, en el Tribunal Penal de Heredia, por los delitos de fabricación y reproducción de pornografía, y relaciones sexuales con persona menor de edad.

Los hechos ocurrieron en barrio Los Ángeles de Heredia, entre enero y mayo del 2020, donde las víctimas vivían con su mamá y su padrastro.

La Fiscalía comprobó que el hombre aprovechó cuando estaba a solas con las menores de edad, una de 8 y otra de 17 años, para cometer los delitos.

Mientras la sentencia queda en firme, Molina debe permanecer en prisión preventiva.

Otra sentencia reciente

El mes pasado, el Tribunal Penal de Alajuela también dictó sentencia contra un hombre de apellidos López González por abusar sexualmente y violar a su propia hermana, entonces de 10 años, entre el 2017 y el 2018.

El Tribunal determinó, el pasado 7 de octubre, que López deberá permanecer 42 años en prisión, tras acreditarse los delitos de abuso sexual, violación y corrupción de persona menor de edad.