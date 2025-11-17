Sucesos

Hombre que cometió delitos sexuales contra dos hijastras es condenado a 20 años de cárcel

Sujeto fue condenado por fabricación y reproducción de pornografía, y relaciones sexuales con persona menor de edad

Por Yeryis Salas
Los hechos ocurrieron en el 2020. (Shutterstock)







