Hombre irá a prisión por abusar de su hermana de 10 años

El Tribunal Penal de Alajuela dictó sentencia contra un hombre de apellidos López González por abusar sexualmente y violar a su propia hermana, entonces de 10 años.
El Tribunal determinó, el pasado 7 de octubre, que López deberá permanecer 42 años en prisión, tras acreditarse los delitos de abuso sexual, violación y corrupción de persona menor de edad.
De acuerdo con la acusación y la prueba aportada durante el juicio, las agresiones ocurrieron entre el 2017 y el 2018, en Alajuela. El Ministerio Público demostró que López, aprovechándose de su parentesco con la niña, esperaba los momentos en los que se encontraba a solas con ella para cometer los delitos.
Mientras la condena queda en firme, López deberá permanecer en prisión preventiva por los siguientes seis meses.