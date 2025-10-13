Hombre irá a prisión por abusar de su hermana de 10 años

Un hombre deberá permanecer 42 años en prisión por abusar de su hermana menor de edad. (Imagen con fines ilustrativos)

El Tribunal Penal de Alajuela dictó sentencia contra un hombre de apellidos López González por abusar sexualmente y violar a su propia hermana, entonces de 10 años.

El Tribunal determinó, el pasado 7 de octubre, que López deberá permanecer 42 años en prisión, tras acreditarse los delitos de abuso sexual, violación y corrupción de persona menor de edad.

De acuerdo con la acusación y la prueba aportada durante el juicio, las agresiones ocurrieron entre el 2017 y el 2018, en Alajuela. El Ministerio Público demostró que López, aprovechándose de su parentesco con la niña, esperaba los momentos en los que se encontraba a solas con ella para cometer los delitos.

Mientras la condena queda en firme, López deberá permanecer en prisión preventiva por los siguientes seis meses.