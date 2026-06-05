Hombre asesinado en triple homicidio en Osa tenía arresto domiciliario por circular con fusil AR-15

Rodríguez y un hombre de apellido Vásquez fueron detenidos el 20 de marzo.

Oscar Rodríguez Acuña, uno de los tres asesinados la madrugada de este jueves en un aparente ajuste de cuentas, en Palmar Norte de Osa, había sido detenido el 20 de marzo en Puerto Jiménez con un fusil de asalto AR-15 e indumentaria policial.

Por este hecho, Rodríguez fue condenado a cuatro años de cárcel en el Tribunal Penal de Flagrancia de Corredores.

Sin embargo, el Ministerio Público confirmó a La Nación que el Tribunal cambió la pena de prisión por arresto domiciliario con monitoreo electrónico en Osa y le prohibió al ahora fallecido, alias Tiburón, la movilización en los cantones de Puerto Jiménez, Golfito, Corredores y Coto Brus.

Pese a la restricción impuesta, el día del homicidio el hombre estaba las afueras de un centro comercial en compañía de otras personas, cuando ueron atacados a balazos por dos hombres que viajaban en una motocicleta.

Rodríguez, fue impactado en la cabeza y las piernas y murió en el sitio junto a Kevin Josue Weeb Duarte Webb, de 35 años, quien sufrió heridas en el pecho. La tercera víctima, Yilbert Racines Hernandez, de 46 años, murió en el Hospital Tomás Casas.

Un cuarto hombre, de apellido Monge, de 43 años, resultó herido en una de sus piernas. Además, una mujer resultó herida al fracturarse cuando se cayó huyendo, por lo que fue trasladada en condición estable a un centro médico.

La sentencia de arresto domiciliario

La causa por la que Rodríguez Acuña fue sentenciado ocurrió apenas hace 77 días, cuando agentes de la Fuerza Pública siguieron e interceptaron un vehículo negro que transitaba a alta velocidad desde La Amapola hacia La Palma de Jiménez.

En el automotor viajaban el ahora fallecido y otro hombre de apellido Vásquez, quienes afirmaron portar armas de fuego.

El automóvil fue revisado por los policías, con asistencia del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Policía de Fronteras, quienes encontraron el arma AR-15 con un cargador y 23 municiones, además de una pistola calibre 9 milímetros con 11 municiones.

También les decomisaron uniformes que aparentaban ser de la Fuerza Pública, una sirena, un dispositivo lumínico (tipo beacon), ¢680.000 y $500 en efectivo, así como pequeñas cantidades de marihuana.

Parte de los decomisos de esa acción policial. (MSP/MSP)

Fuerza Pública indicó que ambos fueron pasados a la Fiscalía de Flagrancia de Corredores.

Los detenidos tenían antecedentes policiales por tenencia de droga, mientras que Rodríguez, de 35 años, también tenía antecedentes por transporte de narcóticos y por mantener varias pichingas de combustible a bordo de una lancha en altamar de manera sospechosa.

Asimismo, según el registro del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Rodríguez tuvo una hija en el 2019 con Cristel Yariella Gómez Espinoza, conocida como la Reina del Sur, declarada culpable por el delito de asociación ilícita y cuya sentencia fue declarada ineficaz en 2023. Mientras el proceso concluye, ella permanece en prisión.