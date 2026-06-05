Sucesos

Hombre asesinado en triple homicidio en Osa tenía arresto domiciliario por circular con fusil AR-15

Sujeto tenía una hija con Cristel Yariella Gómez Espinoza, conocida como la Reina del Sur, condenada por narcotráfico

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Por Yeryis Salas
detenidos
Rodríguez y un hombre de apellido Vásquez fueron detenidos el 20 de marzo. (MSP/MSP)







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Triple homicidioReina del Sur
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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