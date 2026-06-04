Sucesos

Triple homicidio en Palmar Norte: OIJ investiga ajuste de cuentas tras ataque armado

Los fallecidos son dos costarricenses vecinos de la zona y un colombiano

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Por Libia Solano Meza
Cinta amarilla
Tres hombres murieron y otras dos personas resultaron heridas durante una balacera ocurrida la madrugada de este jueves en el centro de Palmar Norte de Osa, según reportó la Cruz Roja Costarricense. (Juan R. Costa)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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