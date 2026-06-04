Triple homicidio en Palmar Norte: OIJ investiga ajuste de cuentas tras ataque armado

Tres hombres murieron y otras dos personas resultaron heridas durante una balacera ocurrida la madrugada de este jueves en el centro de Palmar Norte de Osa, según reportó la Cruz Roja Costarricense.

Un violento hecho armado ocurrido la madrugada de este jueves dejó un saldo de tres hombres fallecidos y dos personas heridas en Palmar Norte, en el cantón de Osa, Puntarenas.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las víctimas se encontraban a las afueras de un centro comercial cuando dos sospechosos que viajaban en una motocicleta con armas de grueso calibre dispararon en varias ocasiones contra los ofendidos.

Producto de la balacera, dos hombres fallecieron en el sitio y otro en el Hospital Tomás Casas.

Además, una mujer resultó herida, por lo que fue trasladada en condición estable a un centro médico.

“La persona herida fue producto del momento en que ella trató de huir. Tuvo una fractura por la caída. Ella no era el objetivo, tampoco resultó herida de bala, pero sí tuvo una lesión o producto de la huida tras escuchar la balacera”, explicó el subdirector del OIJ, Vladimir Muñoz.

“Estamos ante un ajuste de cuentas, intentamos identificar si se trata de un grupo criminal (...) de momento se sabe que los fallecidos son dos costarricenses vecinos de la zona y un colombiano aparentemente”, explicó Muñoz.

Incluso aseguró que la zona está influenciada por el narcotráfico.