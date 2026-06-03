Sucesos

¿Los ha visto? OIJ publica 19 fotos de los hombres más buscados por presuntos delitos en Limón

El OIJ de Limón difundió las imágenes de 19 hombres sospechosos de homicidio, robo e infracción a la Ley de Psicotrópicos.

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Por Yucsiany Salazar

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) difundió este miércoles un total de 19 fotografías de los sujetos más buscados en la provincia de Limón, quienes figuran como sospechosos de cometer distintos delitos en la zona.








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OIJLimón
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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