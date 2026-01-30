Guatemala decomisa cinco toneladas de cocaína procedentes de Costa Rica; iban ocultas en alimento para animales

(Ministerio de Gobernación de Guatemala/Ministerio de Gobernación de Guatemala)

La Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC) decomisó casi cinco toneladas de cocaína en el puerto Quetzal. El cargamento provenía de Costa Rica, según medios locales,

Según el Ministerio de Gobernación de ese país, la droga fue hallada en sacos de harina distribuidos en un total de siete contenedores.

El portavoz de la PNC, Cesar Mateo, confirmó al medio Prensa Libre de Guatemala que la droga provenía de Costa Rica. Agregó que el material en el que venía recubierto es un alimento para animales, principalmente especies bovinas.

El funcionario añadió que el caso sigue investigación para determinar el destinatario.

Según Gobernación, se trataría de 4.169 paquetes para un valor de poco más de ¢87 millones (669 millones de quetzales). El cargamento fue trasladado Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica guatemalteca.

Se trataría del mayor cargamento de droga interceptado bajo la administración del presidente Bernardo Arévalo de León, quien asumió el cargo en enero de 2024.

Otros decomisos

En octubre pasado, el Ministerio Público de Países Bajos anunció que la Aduana de ese país descubrió 583 kilos de cocaína y tres kilos de metanfetamina en un contenedor que contenía una enorme máquina de acero. El cargamento procedía de Costa Rica.

En diciembre anterior, España decomisó más de dos toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras, provenientes de Costa Rica, según informó el medio Europa Sur.

El 12 de enero pasado, el Servicio Público Federal de Finanzas de Bélgica informó del decomiso de 141 kilogramos de cocaína en el puerto de Amberes. Dos de los cargamentos, de59,98 y 46,78 kilos (106,76 kg), estaban ocultos en un contenedor con piñas procedentes de Costa Rica.

Puerto de Amberes, en Bélgica. (Rudmer Zwerver / Creative Nature)

Costa Rica ocupa el puesto 16 entre 193 países en tráfico de cocaína, según el Índice Global de Crimen Organizado divulgado el 10 de noviembre en Ginebra, Suiza.