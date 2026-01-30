Sucesos

Guatemala decomisa cinco toneladas de cocaína procedentes de Costa Rica; iban ocultas en alimento para animales

Costa Rica ocupa el puesto 16 entre 193 países en tráfico de cocaína, según el Índice Global de Crimen Organizado

Por Sebastián Sánchez
Policía de Guatemala decomisó cinco toneladas de cocaína provenientes de Costa Rica.
Policía de Guatemala decomisó cinco toneladas de cocaína provenientes de Costa Rica. (Ministerio de Gobernación de Guatemala/Ministerio de Gobernación de Guatemala)







Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

