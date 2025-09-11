Sucesos

Fuerza Pública detiene uno de los 10 hombres más buscados por autoridades judiciales

Sospechoso fue localizado en Atenas, Alajuela, durante un operativo

Por Luis Enrique Brenes
Detenido sujeto en Atenas
El hombre de apellido García tenía una orden de captura activa por el delito de posesión y venta de drogas. (Cortesia/Ministerio de Seguridad Pública)







Fuerza PúblicaOIJAtenas
Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

