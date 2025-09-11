Fuerza Pública detiene uno de los 10 hombres más buscados por autoridades judiciales

El hombre de apellido García tenía una orden de captura activa por el delito de posesión y venta de drogas.

La Fuerza Pública de Atenas informó de que detuvo este miércoles 10 de setiembre a un hombre de apellido García. Según el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el sujeto figura entre los diez individuos más buscados por las autoridades judiciales.

El sospechoso fue localizado en el sector de Los Olivos durante un operativo. Los oficiales identificaron a García y lo abordaron. Tras verificar su identidad en el sistema, confirmaron que contaba con una orden de captura activa por el delito de posesión y venta de drogas.

El sujeto fue detenido y trasladado a las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Alajuela, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales para enfrentar el proceso respectivo.

