¿De dónde salió el dinero? Detienen en Cartago a dos hombres con más de ¢35 millones en efectivo

La Fuerza Pública de Cartago detuvo a dos hombres sospechosos de transportar una gran cantidad de dinero en efectivo cuya procedencia no pudieron justificar. Además portaban dos armas de fuego sin los documentos requeridos.

Eric Calderón, director regional de la Fuerza Pública, indicó que la aprehensión ocurrió durante un operativo en el sector conocido como Macho Gaff, sobre la Ruta Nacional, en El Guarco.

Las autoridades sorprendieron a los dos sospechosos con aproximadamente $70.000 en efectivo, es decir, más de ¢35 millones. Los agentes les solicitaron la documentación que acreditara la procedencia y legitimidad del dinero; sin embargo, no lograron presentarla.

De acuerdo con Calderón, los detenidos tienen antecedentes policiales por robo y asaltos a camiones. Ambos quedaron a la orden del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

