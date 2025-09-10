Sucesos

¿De dónde salió el dinero? Detienen en Cartago a dos hombres con más de ¢35 millones en efectivo

Los detenidos tienen antecedentes policiales por robo y asaltos a camiones

Por Luis Enrique Brenes
Detenidos en Cartago
Los sujetos también portaban dos armas de fuego sin los documentos respectivos. (Cortesia/Ministerio de Seguridad Pública)







Fuerza PúblicaCartagoDinero en efectivo
Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

