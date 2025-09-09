Oficial herido: este fue el accidente que sufrió una patrulla en Piedades de Santa Ana

Una patrulla colisionó contra un poste la tarde de este lunes en Piedades de Santa Ana, confirmó la Cruz Roja Costarricense.

El accidente ocurrió poco antes de las 6:00 p. m. y movilizó a múltiples unidades de emergencia al lugar.

Según el reporte preliminar, al menos una persona resultó herida y fue trasladada en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

Otras víctimas continúan siendo valorados en el lugar.

La emergencias se mantiene en desarrollo y, hasta el momento, no se ha precisado cuántas personas viajaban en la unidad policial ni las causas del accidente.