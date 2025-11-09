Fuerza Pública detiene presuntos asaltantes en San José

La Fuerza Pública localizó a los sospechosos cerca de la terminal de buses Caribeños.

La Fuerza Pública del distrito Carmen, en San José, detuvo este sábado 8 de noviembre a dos sospechosos de cometer un asalto cerca de la terminal de buses de Coronado, en el centro de la capital, luego de que la víctima pidiera ayuda.

Según lo externado por el denunciante, él fue abordado por una mujer y dos hombres, los cuales lo amenazaron con un punzón y lo introdujeron en un lote baldío. Tras esto, lo habrían golpeado y atado de pies y manos, con el propósito de sustraerle el celular y su billetera, entre otras pertenencias.

Posteriormente, la Fuerza Pública localizó, cerca de la terminal de buses Caribeños, a un hombre de apellido Estrada y una mujer de apellido Leandro, quienes tenían en su poder los artículos robados a la víctima, además del punzón con el que, en apariencia, habrían amenazado al sujeto. Ambos tienen expediente judicial.

Los objetos se le entregaron al denunciante, quien fue trasladado a un centro médico ya que presentaba golpes en su cabeza, según un comunicado enviado por el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

Mientras que los dos presuntos delincuentes fueron puestos a la orden de la Fiscalía de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial de San José para determinar su situación jurídica.

LEA MÁS: Asalto a vivienda en Pérez Zeledón termina con adulto mayor herido