Sucesos

Fuerza Pública detiene presuntos asaltantes en San José

Sospechosos habrían atado de pies y manos a víctima para sustraerle el celular y su billetera

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
Sospechosos de asalto
La Fuerza Pública localizó a los sospechosos cerca de la terminal de buses Caribeños. (MSP/Ministerio de Seguridad Pública)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fuerza PúblicaSan JoséAsalto
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.