OIJ atrapa en Sarapiquí a sospechoso de amordazar familias y asaltar viviendas en San Carlos

A la izquierda, el sospechoso de apellido Sánchez, de 23 años y presunto líder del grupo criminal y, a la derecha, el detenido, de apellido Ruiz, de 32 años. Fotografía:

Uno de los dos sospechosos de asaltar viviendas en San Carlos, fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la mañana de este miércoles, en La Victoria, en Sarapiquí.

Se trata de un hombre de apellido Ruiz, de 32 años, a quien las autoridades buscaban desde ayer, luego de una serie de allanamientos realizados en Sarapiquí y Guácimo, en los que se logró la recuperación de bienes robados, pero no la captura de los presuntos asaltantes.

Continúa en fuga un sujeto de apellidos Sánchez, de 23 años.

Según esas autoridades, la banda es responsable de al menos nueve asaltos a viviendas en localidades de San Carlos como Aguas Zarcas y Venecia y también en el cantón de Río Cuarto.

Los asaltos se caracterizaban por la violencia, ya que los sujetos ingresaban a las casas, amordazaban a sus víctimas y se robaban desde el menaje hasta vehículos de alta gama.

Al momento de los allanamientos, los sospechosos lograron percatarse de la presencia policial y huyeron, por lo que las autoridades montaron un fuerte despliegue en la zona para dar con su paradero.

Las diligencias permitieron el decomiso de herramientas y teléfonos celulares que, según las investigaciones, pertenecerían a algunas de las víctimas.

Además, el OIJ confirmó que en días recientes se recuperaron cuatro vehículos que habían sido robados en los asaltos.

Uno de los vehículos fue localizado en un negocio de compra y venta de vehículos, mientras que los otros tres se encontraron en viviendas en el cantón de Guácimo.