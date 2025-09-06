Asalto a vivienda en Pérez Zeledón termina con adulto mayor herido

(redes/El violento ataque ocurrió en Mata de Plátano, en Goicoechea. Foto tomada de redes.)

Un hombre de 77 años, de apellido Webb, recibió varias heridas de arma blanca cuando asaltantes ingresaron, la madrugada de este sábado, a su vivienda para robar.

El incidente ocurrió pasadas las 2 a. m. en Santa Teresa de Cajón de Pérez Zeledón.

“Al lugar llegaron al menos cinco sujetos, ingresan a la vivienda, inmovilizaron al ofendido y sustrajeron, en apariencia, ¢1 millón y documentos personales de la víctima y se dieron a la fuga", precisó la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Webb fue trasladado al Hospital Escalante Pradilla, de Pérez Zeledón.

El OIJ se mantiene en investigación para esclarecer los hechos y encontrar a los asaltantes.