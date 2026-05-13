Fuerza Pública decomisa martillo a estudiante durante revisión en colegio

Oficiales de la Fuerza Pública decomisaron un martillo a un estudiante de un colegio ubicado en Santa Elena de Pittier, en Coto Brus, provincia de Puntarenas.

El decomiso se dio tras una intervención en coordinación con la dirección del centro educativo. En el lugar se llevó a cabo una revisión preventiva de bolsos a estudiantes dentro de un aula, logrando ubicar dentro de uno de ellos el martillo de hierro con empuñadura de hule. No se detalló el nombre del colegio.

Según informaron las autoridades, estas acciones forman parte de los operativos preventivos que desarrolla la Fuerza Pública en la zona sur.

“El objeto fue retenido para el proceso administrativo correspondiente, conforme al reglamento interno del centro educativo y los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Pública”, dijo el Ministerio de Seguridad.

Ataque con puñal y amenazas de tiroteo

La noche de este martes 12 de mayo, un estudiante de 16 años fue apuñalado dentro del Centro Integrado de Educación de Adultos (CINDEA) de Belén en Carrillo, Guanacaste.

Según información preliminar de la Fuerza Pública, la agresión se produjo durante una riña en el parqueo del centro educativo, cuando los estudiantes se disponían a abordar un autobús. En el altercado, el sospechoso habría herido a la víctima con un arma blanca.

La directora del centro educativo, Dayanara Barrantes, confirmó además que el o los presuntos agresores serían otros estudiantes de la institución.

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja a las 9:55 p. m., cuando los socorristas abordaron al menor con heridas de arma blanca en los glúteos y lo trasladaron en condición crítica a la clínica de Filadelfia, según informó el cruzrojista Jason Ceciliano.

La Fuerza Pública informó que, tras lo sucedido, el sospechoso se dio a la fuga. Sin embargo, horas después, a las 11:35 p. m., su madre se presentó a la delegación policial de Filadelfia de Carrillo, para entregarlo voluntariamente a las autoridades.

Ese ataque se suma a múltiples amenazas de tiroteo que ha surgido en las últimas semanas en centros educativos del Ministerio de Educación Pública (MEP). Esta mañana fue el caso del Colegio San Luis Gonzaga, en Cartago, que obligó a suspender las lecciones.

Tras la alerta de amenaza, los estudiantes fueron evacuados del centro educativo. (Keyna Calderón/Keyna Calderón)

Las amenazas también llegaron a universidades estatales, con casos registrados previamente en la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).