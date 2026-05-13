Estudiante de 16 años apuñalado en colegio de Guanacaste; madre entregó al sospechoso a la Policía

Un menor de edad habría sido agredido por otros estudiantes, según confirmó el MEP.

Un estudiante de 16 años fue apuñalado la noche de este martes 12 de mayo dentro del Centro Integrado de Educación de Adultos (CINDEA) de Belén en Carrillo, Guanacaste.

De acuerdo con la información preliminar de la Fuerza Pública, la agresión ocurrió durante una riña en el parqueo del centro educativo, mientras los estudiantes iban a abordar un autobús y que, durante el altercado, un sospechoso habría herido a la víctima con arma blanca, en uno de sus glúteos.

Además, la directora del centro educativo, Dayanara Barrantes, confirmó que el o los presuntos agresores fueron otros estudiantes de la institución.

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja a las 9:55 p. m., cuando los socorristas abordaron al menor con heridas de arma blanca en los glúteos y lo trasladaron en condición crítica a la clínica de Filadelfia, según informó el cruzrojista Jason Ceciliano.

Posteriormente, fue remitido al Hospital Enrique Baltodano, de Liberia, para una valoración más especializada.

Madre entregó al sospechoso

La Fuerza Pública informó que, tras lo sucedido, el sospechoso se dio a la fuga. Sin embargo, horas después, a las 11:35 p. m., su madre se presentó a la delegación policial de Filadelfia de Carrillo, para entregarlo voluntariamente a las autoridades.

De inmediato, la Policía Administrativa coordinó con el sistema de emergencias 9-1-1 y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), para que esta última asumiera el caso por medio de la oficina de Santa Cruz, confirmó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

Luego, bajo dirección de la Fiscalía Penal Juvenil de Nicoya, el menor fue remitido a esa instancia judicial a eso de las 8 a. m. de este miércoles.

Tras el incidente, el personal del centro educativo activó los protocolos establecidos y presentó una denuncia ante la Fiscalía.

“El centro educativo realizará el proceso de investigación y aplicará el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes”, indicó la directora Dayanara Barrantes.