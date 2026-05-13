Sucesos

Estudiante de 16 años apuñalado en colegio de Guanacaste; madre entregó al sospechoso a la Policía

La agresión se dio tras una presunta riña en el parqueo del centro educativo por parte de los estudiantes.

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Por Yucsiany Salazar
Un menor de edad habría sido agredido por otros estudiantes, según confirmó el MEP.
Un menor de edad habría sido agredido por otros estudiantes, según confirmó el MEP. (Redes sociales/Redes sociales)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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