Fiscalía acusa a colegial por apuñalar a estudiante del IPEC de Liberia en parada de buses

Liann fue asesinado por su compañero este lunes 9 de marzo en una parada de autobús.

La Fiscalía de Flagrancia de Liberia presentó este jueves la acusación en contra de un colegial de apellido Rodríguez Díaz, de 19 años, quien habría asesinado a un compañero suyo del colegio, Liann Rivas Quesada, de varias puñaladas.

A Rodríguez se le atribuye un delito de homicidio calificado y esta mañana, durante la audiencia, se le prorrogó la prisión preventiva hasta el 30 de octubre del 2026. Ese día finaliza el juicio oral y público, el cual iniciará el 29 de ese mismo mes.

El homicidio trascendió el 9 de marzo, luego de que comenzó a circular un video en redes sociales en el que se observaba a los dos jóvenes, estudiantes del Instituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC), discutir durante unos minutos en una parada de buses.

En un momento determinado, Rodríguez persiguió a la víctima por varios metros hasta que esta cayó al suelo. Fue entonces cuando el atacante lo apuñaló en al menos dos ocasiones, con un cuchillo que guardaba en el pantalón del colegio.

Aunque Liann, de 18 años, se levantó y fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Enrique Baltodano, en Liberia, falleció a su ingreso.

Un colegial habría asesinado a un compañero suyo a puñaladas. (Cortesía/Cortesía)

Rodríguez fue detenido ese mismo día en Barrio Corazón de Jesús, Liberia, y la causa siguió en trámite en el expediente 26-000795-060-PE.

Familiares de Liann lo describieron a este medio como “carismático, amable y risueño”. Soñaba con estudiar Ingeniería en Sistemas y vivía, desde hacía un año, con su abuelita paterna en Liberia.

Sobre el presunto agresor, la familia indicó que Liann lo conocía desde hacía un año e incluso le hacía el favor de guardarle la bicicleta en su casa. Ambos solían caminar juntos hasta la parada para tomar la buseta que los trasladaba al centro educativo. El día del homicidio, Liann esperaba el bus para llegar al colegio.

El fiscal coordinador de la Fiscalía Adjunta de Liberia, Giovanni Leiva, celebró que el caso se resuelva de forma pronta por la vía de flagrancia.