Sucesos

Fiscalía acusa a colegial por apuñalar a estudiante del IPEC de Liberia en parada de buses

Sospechoso irá a juicio a finales de octubre

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Por Natalia Vargas
Liann fue asesinado por su compañero este lunes 9 de marzo en una parada de autobús.
Liann fue asesinado por su compañero este lunes 9 de marzo en una parada de autobús. (Gaudy García White/Cortesía)







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Liann RivasRodríguez DíazhomicidioIPEC de Liberia
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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