San Luis Gonzaga: amenaza de tiroteo obliga a suspender lecciones

Tras la alerta de amenaza, los estudiantes fueron evacuados del centro educativo.

Una presunta amenaza de tiroteo obligó a suspender las lecciones en el colegio San Luis Gonzaga, en Cartago, este miércoles 13 de mayo.

La situación generó preocupación entre estudiantes y profesores luego de que apareciera la supuesta amenaza escrita en uno de los baños del centro educativo.

Según confirmó el Ministerio de Educación Pública (MEP), la Fuerza Pública -que se hizo presente en el sitio- recomendó evacuar el centro educativo por este día. Para este jueves 14 de mayo, las clases se retoman con normalidad.

Segunda amenaza el mismo día

Este caso se une a más de una decena de amenazas en centros educativos del país durante las últimas semanas.

Horas antes, en el Colegio Ingeniero Alejandro Quesada Ramírez, ubicado en La Unión de Tres Ríos, también suspendieron lecciones por otra amenaza de tiroteo.

Otro de los más recientes ocurrió en el Liceo de Florencia, en San Carlos, donde apareció la leyenda “todos van a morir” escrita en la pared de uno de los baños. La amenaza indicaba que el presunto ataque ocurriría a las 8:20 a.m. de este martes 12 de mayo, no obstante, el centro educativo activó el protocolo de seguridad y decidió mantener las lecciones.

Apenas un día antes, en el Colegio Técnico Profesional (CTP) de Mercedes Norte de Heredia ocurrió la misma situación. El pasado lunes 11 de mayo, la Dirección Regional de Educación de Heredia informó que se activó un protocolo y se reunió a los estudiantes para informarles lo que ocurría; pero no se suspendieron lecciones.

Las amenazas también llegaron a universidades estatales, con casos registrados previamente en la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).