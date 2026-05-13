Sucesos

San Luis Gonzaga: amenaza de tiroteo obliga a suspender lecciones

La presunta amenaza apareció escrita en uno de los baños del centro educativo, en Cartago. Horas antes, otro colegio en Tres Ríos suspendió lecciones por la misma situación.

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Por Yucsiany Salazar y Keyna Calderón
Tras la alerta de amenaza, los estudiantes fueron evacuados del centro educativo.
Tras la alerta de amenaza, los estudiantes fueron evacuados del centro educativo. (Keyna Calderón/Keyna Calderón)







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Amenaza de tiroteoCartagoColegio San Luis Gonzaga
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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