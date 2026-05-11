Amenaza de tiroteo en CTP de Merdeces Norte: no se suspenden lecciones

El CTP de Mercedes Norte, en Heredia, activó un protocolo ante evento crítico luego de que se recibiera una amenaza de tiroteo.

Una nueva amenaza de tiroteo alteró la tranquilidad de un centro educativo este 11 de mayo. Esta vez, la advertencia llegó al Colegio Técnico Profesional (CTP) de Merdeces Norte, en Heredia.

Según la Dirección Regional de Educación de Heredia, tras la amenaza se activó un protocolo y se reunió a los estudiantes para informarles lo que ocurría; no obstante, no se suspendieron lecciones, como hicieron otros centros educativos cuando las advertencias de ataques han sido recurrentes.

En su página de Facebook, el CTP de Merdeces Norte afirmó que todos los estudiantes se encuentran bien y que en este momento cuentan con el apoyo de la Fuerza Pública.

Según la Regional, en caso de que un padre o madre de familia llegue a buscar a su hijo, el colegio autorizará que el alumno se retire del centro educativo.