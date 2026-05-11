El País

Amenaza de tiroteo en CTP de Merdeces Norte: no se suspenden lecciones

Centro educativo informó de que todos los estudiantes se encuentran bien

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Por Fernanda Matarrita Chaves
El CTP de Mercedes Norte activó un protocolo ante evento crítico luego de que se recibiera una amenaza de tiroteo.
El CTP de Mercedes Norte, en Heredia, activó un protocolo ante evento crítico luego de que se recibiera una amenaza de tiroteo. (Facebook CTP Mercedes Norte/Facebook CTP Mercedes Norte)







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Amenaza de tiroteoCTP Merecedes Norte
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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