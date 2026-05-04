Nueva amenaza de tiroteo obliga a suspender lecciones en escuela de Turrialba

Los estudiantes de la escuela Margoth en Turrialba no recibieron lecciones este lunes 4 de mayo tras una amenaza de tiroteo. Imagen con fines ilustrativos.

Una nueva amenaza de tiroteo en un centro educativo obligó al Ministerio de Educación Pública (MEP) a suspender las lecciones en la escuela Margoth, ubicada en Turrialba, Cartago.

Según trascendió en redes sociales, la advertencia habría sido colocada en uno de los baños de la institución; no obstante, el caso se mantiene bajo investigación de las autoridades para esclarecer los hechos.

El MEP confirmó que se activó el protocolo de seguridad y se suspendieron las clases únicamente por este lunes 4 de mayo.

Durante las últimas semanas, al menos 10 centros educativos en el país han recibido amenazas de ataques armados, lo que enciende las alarmas de las autoridades y padres de familia.

Ante esta situación, el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, detalló las acciones implementadas. El jerarca aseguró previamente que todos los casos están siendo investigados junto al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mientras que las clases se reactivan bajo supervisión reforzada en las zonas afectadas.

Sánchez explicó que el país cuenta con medidas activas como SEGURRED, un plan integral de gestión del riesgo educativo desarrollado junto a Unicef, que busca consolidar un sistema nacional unificado de seguridad escolar. A esto se suman otros controles específicos:

Revisión obligatoria de bultos en centros educativos.

en centros educativos. Aplicación del nuevo reglamento de evaluación , con normas claras y acciones correctivas formativas.

, con normas claras y acciones correctivas formativas. Programas de convivencia, arte y deporte en más de 3.600 centros educativos como vía de prevención.

El pasado jueves 23 de abril se convirtió en uno de los días más críticos de esta ola de violencia, al registrarse cuatro alertas simultáneas en distintas zonas del país.