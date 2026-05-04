El País

Nueva amenaza de tiroteo obliga a suspender lecciones en escuela de Turrialba

El MEP suspendió lecciones en la escuela Margoth de Turrialba tras una amenaza de tiroteo este lunes 4 de mayo

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Por Yucsiany Salazar
Los estudiantes de la escuela Margoth en Turrialba no recibieron lecciones este lunes 4 de mayo tras una amenaza de tiroteo. Imagen con fines ilustrativos. (Rafael Pacheco Granados)







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Amenaza de tiroteoMEPTurrialba
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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