Fuertes lluvias provocan estragos: cerrado paso entre Monteverde y Sardinal

El punto afectado se ubica cerca de la empresa Pipasa, dejando incomunicados a cientos de vecinos y turistas

Por Andrés Garita, corresponsal LN
Cierre de vía
El paso por la carretera que comunica a Monteverde y Sardinal, en Puntarenas, y que enlaza con Ruta 1, está cerrado. (Andrés Garita/Corresponsal LN)







