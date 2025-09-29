Fuertes lluvias provocan estragos: cerrado paso entre Monteverde y Sardinal

El paso por la carretera que comunica a Monteverde y Sardinal, en Puntarenas, y que enlaza con Ruta 1, está cerrado.

Las intensas lluvias que han azotado a Costa Rica durante los últimos tres días han generado serios estragos en varias comunidades, principalmente en Puntarenas y la zona norte.

Este domingo 28 de setiembre en horas de la tarde, la crecida de un río en la ruta que comunica a Monteverde con Sardinal de Puntarenas y con la Ruta 1, provocó que la carretera quedara totalmente partida en dos tras el paso de la fuerte corriente.

El punto afectado se encuentra cerca de la empresa Pipasa, dejando incomunicados a cientos de vecinos y turistas que transitan diariamente por este importante corredor vial en el Pacífico.

Como ruta alterna, las autoridades recomiendan utilizar la carretera vieja que conecta desde Río Lagarto hasta Monteverde, mientras se evalúan los daños y se coordinan las labores de reparación.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) hace un llamado a la población a mantenerse atenta a los reportes oficiales, debido a que las lluvias continuarán en las próximas horas y el riesgo de desbordamientos y deslizamientos persiste en varias regiones del país.

Este domingo, la CNE indicó que Puntarenas ha sido la provincia más afectada. Cientos de costarricenses pasaron la noche en un albergue como consecuencia de las inundaciones provocadas por las lluvias de este viernes y sábado.

La escuela de Riojalandia, en el cantón central, concentra la mayor parte de evacuados. Hay 318 personas y cuatro perros ahí. También se tiene pendiente la apertura de otro albergue en la escuela Colombari.

Guanacaste también fue impactada, pero en menor nivel. El Comité Local de Emergencias de Santa Cruz abrió un albergue para diez personas en la Asociación de Desarrollo Integral (ADI).