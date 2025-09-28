Inundaciones desplazan a más de 330 personas a albergues; se esperan más lluvias para este domingo

La comunidad de Bella Vista en Puntarenas de las afectadas por las inundaciones. Fotografía: Bomberos

Cientos de costarricenses pasaron la noche en un albergue como consecuencia de las inundaciones provocadas por las lluvias de este viernes y sábado.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) indicó que Puntarenas ha sido la provincia más afectada. La escuela de Riojalandia, en el cantón central, concentra la mayor parte de evacuados. Hay 318 personas y cuatro perros ahí. También se tiene pendiente la apertura de otro albergue en la escuela Colombari.

En Puntarenas se mantienen reuniones constantes de coordinación con el Comité Municipal de Emergencias. Allí se desplazaron el jefe de operaciones y el oficial de enlace de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Guanacaste también fue impactada, pero en menor nivel. El Comité Local de Emergencias de Santa Cruz abrió un albergue para diez personas en la Asociación de Desarrollo Integral (ADI).

Alejandro Picado Eduarte, presidente de la CNE, añadió que también se realizan evaluaciones a la infraestructura y a los caminos que recibieron los embates de los aguaceros.

“Se reportó el desbordamiento del río Riyito, en Ostional, afectando el paso de forma temporal. En Paraíso de 27 de abril, en Santa Cruz, se presentó el desbordamiento de alcantarillas y del río Paraíso, afectando al menos 45 casas”, destacó Picado.

Aunque de menor forma, también San José sintió los efectos. Tres personas están en un albergue en San Juan de Pavas luego de que el agua hiciera imposible la permanencia en su hogar.

Emergencias por inundaciones continúan

Condiciones favorables para más lluvias

A las 11 a. m. el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) emitió un aviso en el que se destacaba que la zona de convergencia intertropical, que ha provocado las lluvias estos días, continúa activa. Además, hay inestabilidad en la atmósfera y un constante ingreso de humedad. Todo esto favorece que haya más lluvias por la tarde.

Las lluvias más intensas se reportarán en los alrededores de las montañas del Valle Central, la zona Norte, el Caribe Norte y el Pacífico Central. También se verán aguaceros aislados con tormenta eléctrica en las cercanías de la península de Nicoya.

Picado recordó que esta situación hace más probable la saturación de los suelos, por lo que hizo un llamado a atender de forma inmediata las indicaciones de las autoridades en caso de que haya que evacuar a personas en sitios propensos a deslizamientos o quebradas.

El IMN destacó que los suelos con mayores niveles de saturación están en Cóbano, Lepanto, Puntarenas, Garabito y la península de Osa. Esto aumenta el riesgo de inundaciones en estos lugares.