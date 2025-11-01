Sucesos

Fiscalía indagó a director del OIJ, Randall Zúñiga, por presuntos delitos sexuales

Funcionario quedó libre, sin ninguna medida cautelar, y apegado al proceso

Por Christian Montero
El director del OIJ, Randall Zúñiga, fue indagado este viernes en la Fiscalía de Género por presuntos delitos sexuales de los que lo señalan tres mujeres.
El director del OIJ, Randall Zúñiga, fue indagado este viernes en la Fiscalía de Género por presuntos delitos sexuales. (Foto: John Durán/Foto: La Nación)







