Rodrigo Chaves se pronuncia sobre declaración de mujer que denunció supuesta presión del gobierno para acusar a Randall Zúñiga

El presidente Rodrigo Chaves, a la salida de un restaurante josefino, donde almorzó con la jefa chavista, Pilar Cisneros.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, se refirió este viernes, a la declaración de una mujer que denunció presiones del gobierno para acusar al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, por supuestos cargos de violación.

A la salida del restaurante Limoncello, en barrio La California, en el centro de San José, el mandatario aseguró que la acusación contra la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Yerlin Zúñiga, por haber hecho supuestos ofrecimientos a una mujer para que denunciara a Zúñiga “es basura”.

Rodrigo Chaves afirma que denuncia contra presidenta de Inamu 'es basura'

“Eso es basura, como lo que usted siempre reporta”, le dijo Chaves a un periodista allí presente, y repitió varias veces que “eso es absoluta basura”.

El presidente fue abordado por varios medios de comunicación a la salida del restaurante, donde estaba almorzando con la jefa chavista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros Gallo. Cuando acompañaba a la diputada a su automóvil, calificó como “asquerosas” las denuncias por el “comportamiento asqueroso” del director de la policía judicial.

“Quien diga eso, está mintiendo. No lo valido, jamás”, reiteró Rodrigo Chaves, descalificando la denuncia de la mujer.

El Ministerio Público recibió este jueves la denuncia de una mujer que asegura que dos funcionarias gubernamentales la abordaron y le ofrecieron presuntos beneficios a cambio de firmar una denuncia por delitos sexuales contra Randall Zúñiga.

La denunciante sostuvo que Yerlin Zúñiga, presidenta del Inamu, y una abogada de esa institución, Claudia Blanco, le habrían entregado la denuncia ya redactada.

Presuntamente, las funcionarias también le habrían ofrecido ayuda del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) e incluso pagarle sus estudios universitarios, ya que cursa la carrera de Derecho.

A un periodista, Chaves le dijo: “Usted, vaya entreviste, haga su trabajo, en lugar de mentir. Averigüe cuáles son los protocolos ante una denuncia de violación del tipo más soez que hay y cuáles son los protocolos para las víctimas. Averigüe”.

Consultado sobre las denuncias contra Zúñiga, Chaves dijo en el parqueo josefino que él no conoce las denuncias, pero cuando se le remarcó que él había dicho el miércoles, en conferencia de prensa, que conocía las denuncias, dijo esto: “Yo conozco las denuncias por medio de los medios, que ustedes mismos reportan”.

Cuando se le enfatizó en si el Inamu le había dado detalles sobre las acusaciones, Chaves levantó la mano abierta y dijo: “Lo que pasa es que usted...”, pero se detuvo; luego se volvió, sin terminar la frase, y se dirigió a su vehículo, para finalmente decir: “Me saludan a los otros 26 del OIJ que me andan siguiendo”. Entonces, cerró la puerta y se fue.

Noticia en desarrollo