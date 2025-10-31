Esto decomisó Fiscalía Adjunta de Género en allanamiento de la casa y oficina de Randall Zúñiga, director del OIJ

Vista de la vivienda de Randall Zúñiga del OIJ, allanada este viernes en La Uruca, San José. Fotografía:

La Fiscalía Adjunta de Género divulgó este viernes información relativa alos allanamientos realizados la mañana de este viernes en el domicilio y oficina del director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga López, como parte de la causa penal que se sigue en su contra por presuntos delitos sexuales.

Durante las diligencias decomisó evidencia documental y electrónica.

Debby Garay Boza, fiscal adjunta de Género, explicó que entre los hallazgos se ubicaron “soportes electrónicos y evidencia documental de interés para la investigación”, los cuales serán analizados posteriormente “en apego a todas las garantías del proceso penal”.

Los operativos, que concluyeron antes de las 9 a. m., se realizaron en coordinación con la Sección Especializada en Violencia de Género del OIJ, en la vivienda del funcionario, localizada en La Uruca, y en la oficina que ocupa en el edificio central del organismo, en San José.

La fiscal adjunta de Género, Debby Garay Boza da detalles de los pasos a seguir en el caso del director del OIJ

Tras las diligencias, Zúñiga fue informado formalmente de los hechos que se investigan en su contra y del inicio del proceso de indagatoria, etapa en la que podrá conocer el detalle de las denuncias, las pruebas recabadas y ofrecer su propia versión o pruebas de descargo.

El expediente judicial, identificado bajo el número 25-001138-1893-PE, agrupa tres denuncias presentadas en distintas fiscalías del país: una en la Unidad de Género de Corredores (Puntarenas), otra en la Fiscalía Adjunta de Cartago y una más en la Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género, en San José.

Garay indicó que las causas fueron acumuladas en un solo trámite, bajo la dirección de la Fiscalía Especializada en Género en San José, que también coordina el acompañamiento a las tres denunciantes mediante la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.

Este equipo valora los riesgos físicos, emocionales o sexuales que puedan enfrentar las víctimas y coordina otras diligencias, como valoraciones médico-legales y referencias a programas de atención integral.

El Ministerio Público no precisó los tipos penales bajo investigación, pero confirmó que se trata de delitos sexuales y de violencia penalizada en perjuicio de mujeres lo que se investiga.