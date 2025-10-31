Sucesos

Esto decomisó Fiscalía Adjunta de Género en allanamiento de la casa y oficina de Randall Zúñiga, director del OIJ

Diligencias se hicieron en la casa y oficina en San José del director del OIJ, Randall Zúñiga, por tres denuncias por presuntos delitos sexuales

Por Juan Fernando Lara Salas
Vista de la vivienda de Randall Zúñiga del OIJ, allanada este viernes en La Uruca, San José. Fotografía:
Vista de la vivienda de Randall Zúñiga del OIJ, allanada este viernes en La Uruca, San José. Fotografía: (John Durán/Cortesía)







Fiscalía Adjunta de GéneroRandall ZúñigaOIJAllanamientosDelitos sexuales
Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

