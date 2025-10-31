Sucesos

Fiscalía allana casa y oficina del director del OIJ por tres denuncias de delitos sexuales

La Fiscalía Adjunta de Género allanó la casa y oficina del director del OIJ, Randall Zúñiga, en una investigación por tres denuncias de presuntos delitos sexuales

Por Juan Fernando Lara Salas
Director del OIJ
La Fiscalía Adjunta de Género allanó la casa y oficina del director del OIJ, Randall Zúñiga, como parte de una investigación por tres denuncias de presuntos delitos sexuales. (Alonso_Tenorio)







