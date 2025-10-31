Fiscalía allana casa y oficina del director del OIJ por tres denuncias de delitos sexuales

La Fiscalía Adjunta de Género allanó la casa y oficina del director del OIJ, Randall Zúñiga, como parte de una investigación por tres denuncias de presuntos delitos sexuales.

La Fiscalía Adjunta de Género dirigió este viernes dos allanamientos como parte de la investigación penal contra el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de apellidos Zúñiga López, tras acumularse tres denuncias por presuntos delitos sexuales en su contra.

Las diligencias se desarrollan en coordinación con la Sección Especializada en Violencia de Género del OIJ, tanto en la casa del imputado, ubicada en La Uruca, como en la oficina de la Dirección General del Organismo, en el edificio central del OIJ, en San José.

Según informó el Ministerio Público, el propósito de las acciones es decomisar evidencia documental y electrónica relevante para la causa, que se tramita bajo el expediente 25-001138-1893-PE, el cual agrupa las tres denuncias en un solo proceso judicial.

Tres denuncias acumuladas

La primera denuncia se recibió el 24 de octubre en la Unidad de Género de Corredores, por los presuntos delitos de violación y contagio venéreo.

La segunda ingresó el 27 de octubre en la Oficina de Recepción de Documentos de los Tribunales de Cartago y, posteriormente, fue remitida a la Unidad de Género local. En este caso también se investigan los delitos de violación y contagio venéreo.

La tercera denuncia se presentó el martes 28 en el II Circuito Judicial de San José, por los presuntos delitos de contagio venéreo, conductas sexuales abusivas y ofensas a la dignidad. Esta última fue trasladada a la Fiscalía Adjunta de Género para su trámite correspondiente.

El Ministerio Público indicó que, desde la recepción de las denuncias, se brindó a las víctimas un abordaje especializado y acompañamiento profesional por parte de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.

Además, se ordenaron diligencias inmediatas a la Sección Especializada en Violencia de Género y se dispuso que todas las causas sean dirigidas por la Fiscalía Adjunta de Género, con un enfoque orientado a proteger a las ofendidas y garantizar sus derechos.