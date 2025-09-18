Fiscalía advierte alto riesgo de estafas bancarias y pide a ciudadanía hacer esto de inmediato

Fiscalía contra la Ciberdelincuencia del Ministerio Público advirtió a ciudadanía en general de patrón delictivo ligado a transferencias con Sinpe (imagen con fines ilustrativos). Fotografía:

La Fiscalía contra la Ciberdelincuencia hizo un llamado urgente este jueves a la ciudadanía para ejecutar una acción básica con el objetivo de prevenir fraudes y estafas mediante una modalidad delictiva conocida como “SINPE mediante comando PASE”.

Específicamente, el llamado es a revisar y desvincular de inmediato de sus cuentas bancarias aquellos números telefónicos que ya no utilizan.

Según la institución, en varios casos investigados, los delincuentes han aprovechado que números telefónicos en desuso permanecen asociados a cuentas bancarias.

Una vez que estos números son reasignados por las compañías telefónicas, terminan en manos de terceros, quienes pueden acceder de forma indebida a los sistemas de transferencia de dinero del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos Móvil (Sinpe Móvil).

La Fiscalía enfatiza que el simple descuido de no actualizar la información bancaria puede permitir que los criminales realicen movimientos financieros inmediatos en perjuicio de las víctimas. Por ello, se recomienda a la población:

Revisar los números telefónicos vinculados a sus cuentas bancarias.

Desactivar y desvincular aquellos que ya no se utilizan.

Reportar cualquier transferencia sospechosa a la entidad financiera y a las autoridades competentes.

El Ministerio Público recordó que, aunque continúa con la prevención y persecución de la ciberdelincuencia, la primera línea de defensa depende de la acción responsable de cada usuario.