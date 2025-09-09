Clan familiar especializado en estafas por medio de Sinpe es buscado por OIJ

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) buscan a seis miembros de una familia que supuestamente se dedicaba a realizar estafas vía Sinpe. Foto:

Un vecino de Paso Canoas, su mamá, papá, padrastro y dos tías son buscados por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago, por supuestamente conformar un clan familiar dedicado a las estafas, por medio de transferencias Sinpe.

Desde las 6 a. m. de este martes, agentes judiciales allanan las casas de los sospechosos, ubicadas en Río Claro de Golfito y Paso Canoas, cerca de la antigua arrocera, en donde pretenden efectuar su detención y el decomiso de evidencias, como computadoras y teléfonos celulares.

Según fuentes cercanas al caso, este clan familiar se especializa en sustraer dinero mediante mensajes de texto SMS. Para ello, en apariencia, los sospechosos accedían a información que las personas tenían en sus números telefónicos, vinculada a cuentas bancarias.

Ellos se aprovechaban cuando la persona cambiaba el número de teléfono para hacer y recibir transferencias vía Sinpe, pero no desvinculaban el número anterior. Eso permitía que los imputados siguieran enviando dinero al usar el comando PASE, seguido del monto a transferir y el número de teléfono del destinatario (PASE + ¢ + número).

Este es uno de los lugares allanados, la madrugada de este martes, por agentes del OIJ. Foto: (OIJ/OIJ)

De acuerdo con la pesquisa judicial, se sospecho que esta familia habría robado más de ¢20 millones mediante esta modalidad delictiva, entre octubre del 2024 y abril de este año. Solo a una víctima le sustrajeron ¢5 millones.

El mes anterior, la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) aprobó, por unanimidad, un cambio relevante en el uso de Sinpe Móvil, para quienes hacen transferencias de dinero mediante mensajes SMS.