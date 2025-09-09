Sucesos

Clan familiar especializado en estafas por medio de Sinpe es buscado por OIJ

Policía Judicial allana varias casas en Golfito y Paso Canoas, en la zona sur del país, en busca de seis sospechosos

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Policías del OIJ por fuera de un abastecimiento.
Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) buscan a seis miembros de una familia que supuestamente se dedicaba a realizar estafas vía Sinpe. Foto: (OIJ/OIJ)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SINPEclan familiarestafasOIJ
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.