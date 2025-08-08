Fiscal general se declara sorprendido por petición de absolutoria en caso Celso Gamboa, Johnny Araya y Berenice Smith

El fiscal Carlo Díaz este viernes ante la Comisión Especial que verá el levantamiento de inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves. Foto: Rafael Pacheco Granados

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, manifestó este viernes su sorpresa ante la solicitud de absolutoria que el fiscal Carlos Rodríguez Ovares presentó el pasado miércoles en el juicio por supuesto tráfico de influencias contra el exmagistrado Celso Gamboa, el exalcalde capitalino Johnny Araya y la exfiscala subrogante Berenice Smith.

“Esa causa… a mí me tomó por sorpresa la petición que hicieron los señores fiscales. Eso sí, quiero hacer ver que, de conformidad con el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, los fiscales en debates y audiencias orales son completamente independientes”, declaró Díaz ante consultas de la prensa.

Sus declaraciones las brindó luego de su comparecencia en la audiencia de este viernes, en la comisión especial sobre el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves, por el caso BCIE.

Aunque Díaz evitó calificar la decisión como errónea, sí recordó que la acusación formal del Ministerio Público se suponía que había pasado todos los filtros previos y contaba con elementos que justificaban su presentación ante los tribunales.

“No estoy en desacuerdo (con la petición), pero cuando el Ministerio Público formula una acusación, generalmente consideraríamos que tenemos los elementos necesarios, y que la acusación ya pasó el filtro y que sí importa. Lo que me toma por sorpresa es que los mismos fiscales, de alguna manera, digan que la acusación no contenía una relación clara, precisa y circunstancial de los hechos”, agregó.

El miércoles pasado el fiscal Carlos Rodríguez pidió absolver a Celso Gamboa, Johnny Araya y Berenice Smith en caso por presunto tráfico de influencias. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Una acusación poco precisa

Durante la etapa de conclusiones orales del segundo juicio que se realiza por este asunto, el fiscal Carlos Rodríguez Ovares explicó que su solicitud de absolutoria se basa en la falta de claridad y precisión en la acusación formulada contra los tres imputados.

En particular, cuestionó que la acusación no define con exactitud cuál fue la supuesta influencia que Gamboa o Smith habrían ejercido sobre la fiscala Natalia Rojas para que esta ordenara, en el 2016, eliminar el nombre de Araya del sistema informático del Ministerio Público.

Rodríguez argumentó que, según la declaración de Rojas, no queda claro en qué consistió la presión.

Además, aseguró que la formulación de cargos no contiene una exposición detallada de los hechos, como lo exige la ley. “La precisión de la acusación es una garantía, pero no la tengo, porque no está en la acusación”, sostuvo.

En su testimonio del pasado 4 de agosto, la fiscala Rojas relató que Gamboa, en el 2016, le ordenó gestionar la eliminación del nombre de Araya del sistema, al tiempo que le comentó: “Yo necesito que esa gestión sea contestada el día de hoy, porque hablé con Johnny Araya y le dije que esa gestión iba a estar hoy”. Según Rojas, su única respuesta fue: “Sí señor”.

Tras la solicitud de absolutoria expuesta por el Ministerio Público el miércoles anterior, el fiscal general Díaz indicó que la institución realizará una revisión del expediente y de las actuaciones en juicio para valorar los próximos pasos.

“Vamos a hacer, por supuesto, un análisis en este caso del expediente, de las actuaciones del juicio, y posteriormente valoraremos qué es lo que corresponde”, concluyó.