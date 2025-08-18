Fiscal advierte de posible congelamiento de cuentas a quienes tienen lazos con señalados por narcotráfico

El Fiscal General, Carlo Díaz, indicó este lunes que el anuncio de OFAC evidencia el trabajo coordinado entre la Fiscalía General, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la DEA en Costa Rica. Fotografía:

La incorporación de cuatro ciudadanos costarricenses y dos entidades en una lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos no solo afecta a los sancionados, sino que podría derivar en un eventual congelamiento de cuentas bancarias para sus socios y colaboradores.

Así lo advirtió el fiscal general de la República, Carlo Díaz, quien subrayó este lunes que la medida es un paso significativo en la persecución de activos y la lucha contra el narcotráfico.

Declaraciones Carlo Díaz

Díaz afirmó que el anuncio de la OFAC, que señala al exviceministro de Seguridad Pública Celso Gamboa de participar en narcotráfico y lavado de dinero, evidencia el trabajo coordinado entre la Fiscalía, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Costa Rica.

En un comunicado divulgado este lunes por la OFAC, esa dependencia afirmó que: “La acción de hoy es la culminación de una investigación coordinada con la Oficina de País de la DEA en San José, la Oficina de Campo de la DEA en Dallas y la Fiscalía General de Costa Rica”.

El Fiscal General destacó que lo anunciado es una implicación “administrativa” por parte del gobierno estadounidense, pero que tiene un efecto directo y fundamental en la “persecución de activos” en Costa Rica.

Según Díaz, las sanciones de la OFAC no se limitan a las personas incluidas en la lista, sino que también se extienden a quienes tengan relaciones comerciales y las cuentas bancarias de dichas personas.

Esto incluye al equipo de fútbol Limón Black Star FC y el bufete de abogados de Gamboa, que también fueron señalados en el comunicado del Departamento del Tesoro.

“En algún grado, podría darse un eventual congelamiento de cuentas, no solo de los implicados en la lista, sino además de sus socios y colaboradores”, señaló el fiscal general.

La advertencia, según explicó a este medio, debe ser vista como un mensaje directo a quienes aún están libres y podrían estar vinculados a los sancionados, incluyendo a Alejandro Antonio James Wilson, alias Turesky y otras personas relacionadas, y a quienes podrían enfrentar procesos de extradición a Estados Unidos.

El jerarca del Ministerio Público recordó que esta acción es parte de un seguimiento de largo plazo, que inició con la designación de “alias Macho Coca” en noviembre de 2023. Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, catalogado por Estados Unidos como uno de los más violentos traficantes de droga de Costa Rica.

Díaz enfatizó que la Fiscalía General y el OIJ tienen objetivos de persecución de alto valor en común con las autoridades estadounidenses, y que la designación de la OFAC es un paso más en esta lucha conjunta contra el crimen organizado y la legitimación de capitales.